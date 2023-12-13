В Барнауле полиция ищет очевидцев падения женщины под автобус на остановке

Транспорт начал движение во время посадки пассажиров, в итоге женщина упала под заднее колесо Госавтоинспекция Барнаула устанавливает очевидцев падения пассажира под автобус "Мерседес Бенц" маршрута № 20, пишет "Инцидент Барнаул".
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