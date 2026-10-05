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Царьград

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Подросток 16 лет ранил ребёнка из пневматического пистолета в Пыть-Яхе

Подросток 16 лет ранил ребёнка из пневматического пистолета в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе 16-летний подросток из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в 10-летнего ребёнка, причинив ему ранения.

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