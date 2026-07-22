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Недобросовестные УК навязывают замену счетчиков: как защититься

Недобросовестные УК навязывают замену счетчиков: как защититься

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT рассказал о схеме, которую используют недобросовестные управляющие компании (УК), чтобы навязать жильцам замену счетчиков холодной воды.

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