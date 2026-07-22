Недобросовестные УК навязывают замену счетчиков: как защититься

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT рассказал о схеме, которую используют недобросовестные управляющие компании (УК), чтобы навязать жильцам замену счетчиков холодной воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии