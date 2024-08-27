Простой рецепт яблочных пончиков — без единого грамма масла

В августе две проблемы: куда девать кабачки и что делать с яблоками. С первой разберемся в следующий раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В последнее время макароны готовлю так. Объедение, после которого всегда просят добавки
- Так помидоры мало кто готовит, а я не могу остановиться, так вкусно! 5 лучших блюд в сезон помидоров
- У нас так не готовят, потому что лень. А я считаю зря. Турецкий повар научил, как приготовить невероятно вкусную яичницу Чилбир
Свежие комментарии