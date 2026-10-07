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Депутат Европарламента не выдержал: У нас больше нет денег для вора Зеленского!

Депутат Европарламента не выдержал: У нас больше нет денег для вора Зеленского!

Евробюрократы тратят недопустимо много внимания и ресурсов на поддержку бандеровского режима, забывая при этом о собственных гражданах стран ЕС.

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