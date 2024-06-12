Автор Elden Ring знает, что игроки будут пользоваться гайдами, но игры FromSoftware соз...

Автор Elden Ring знает, что игроки будут пользоваться гайдами, но игры FromSoftware созданы для того, чтобы идти вслепуюХидетака Миядзаки, режиссер Elden Ring и самое известное имя FromSoftware, заявил в интервью PC Gamer, что FromSoftware рассчитывает на то, что игроки будут действовать без посторонней помощи, то есть вслепую: “Конечно, игроки будут обращаться к… источник.
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