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Политнавигатор

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Киевский философ: «Быть нам колонией»

Киевский философ: «Быть нам колонией»

У Киева сложилась ситуация, когда игра ведётся на уровне между плохим и очень плохим. Об этом на канале «Дикий Live» заявил в своё время поддерживавший майданщиков киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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