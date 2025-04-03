У Киева сложилась ситуация, когда игра ведётся на уровне между плохим и очень плохим. Об этом на канале «Дикий Live» заявил в своё время поддерживавший майданщиков киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».