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Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина якобы договорились о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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