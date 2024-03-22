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Rambler&Co: треть россиян готовы купить китайский автомобиль

Rambler&Co: треть россиян готовы купить китайский автомобиль

Треть россиян (32%) готовы приобрести китайский автомобиль. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования и медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить отношение россиян к китайскому автопрому.

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