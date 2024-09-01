Устойчивые потребительские расходы в США противостоят надеждам на значительное снижение ставки ФРС

Потребительские расходы в США в июле значительно выросли, что свидетельствует о сохранении устойчивости экономики в начале третьего квартала и является аргументом против снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на пол процента в следующем месяце.
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