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В RuStore появился платный мессенджер «Молния»

В RuStore опубликована цифровая платформа «Молния», которую можно использовать как мессенджер, социальную сеть и приложение для просмотра коротких видео.

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