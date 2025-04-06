Пожизненная гарантия на авто: китайский производитель разорвал шаблоны

Китайский автопром совершает неожиданный рывок в борьбе за доверие покупателей. Компания SAIC-Volkswagen разорвала шаблон маркетинговых стратегий, представив первую в стране пожизненную гарантию для кроссоверов триады — Tharu, Tiguan L Pro и Teramont Pro.
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