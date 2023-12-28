Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии должен появиться осенью 2024 года

Новые полисы ОСАГО, действующие одновременно для России и Белоруссии, должны появиться уже осенью 2024 года, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
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