Вызовы и перспективы антиинфляционной политики в России Елена ГалицкаяВ последние месяцы вопросы инфляции в России стали одной из главных тем обсуждений как среди экономистов и политиков, так и среди обычных граждан.
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