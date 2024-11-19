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Закон, порядок, государство

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Немаркированную рыбу, икру и мясо краба на 10 млн рублей изъяла полиция Камчатского края у бизнесмена

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю в результате проведения оперативных мероприятий выявили и во взаимодействии с бойцами региональной Росгвардии пресекли незаконную деятельность 40-летнего предпринимателя – жителя Елизовского района.

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