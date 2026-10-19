Частые переживания и стрессы оказывают негативное влияние на здоровье человека. Это связано с тем, что организм становится ослабленным, соответственно, он не может справляться с теми проблемами, которые его преследуют.
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