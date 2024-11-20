В Иркутске по инициативе общественника полицейские провели встречу с выпускниками института

Сотрудники полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в рамках мероприятия, рассказали выпускникам Иркутского государственного университета о порядке поступления на службу и социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел, а общественник Александр Костров довел важную для студентов информацию, как в погоне за легким заработком не стать соучастником преступления.
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