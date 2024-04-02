Региональный план адаптации к изменениям климата в Нижегородской области представлен на международном уровне

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров представил региональный план адаптации к изменениям климата в Нижегородской области в рамках XXIII Международного форума «Экология большого города» в Санкт-Петербурге.
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