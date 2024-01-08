Киев не получит датские F-16, потому что не Копенгаген

Самостийным туземцам НАТО боится передавать даже не пригодные к эксплуатации истребители Константин Ольшанский На фото: два самолета Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon ВВС Дании (Фото: IMAGO/Björn Trotzki/TASS) Очередную свинью киевскому режиму подложил Копенгаген: датчане отказались передавать обещанные ими Украине истребители F-16, пока не будут подготовлены пилоты.