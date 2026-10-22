Безопасные каникулы: в ЗАТО Озёрный полицейские провели урок правовой грамотности для школьников. В преддверии школьных каникул сотрудники полиции ЗАТО Озёрный организовали серию профилактических встреч с учащимися местных школ — информирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.