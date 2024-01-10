Австрийский министр финансов остался без водительских прав

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер остался без водительских прав на 30 дней. Бруннер (51 год) ехал на своей служебной машине со скоростью более чем на 50 км/ч превышающей разрешенную скорость в 80 км/ч, недалеко от города Дорнбирн, в своей родной провинции Форарльберг, когда полиция остановила его в субботу утром, объяснил Министерство финансов Австрии.