Москвичам рассказали, как проходит обучение в инженерных классах

Ученики инженерных классов изобретают умные устройства, нейросетевые алгоритмы, роботов-манипуляторов для производств, становятся победителями и призерами научно-практической конференции «Инженеры будущего», поступают в ведущие технические вузы России.
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