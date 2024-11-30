Чемпионат Великобритании 2024: Джадд Трамп победил китайца в четвертьфинальном матче

Чемпион мира 2019 года Джадд Трамп обыграл Чжана Анду, а Барри Хокинс нанес поражение Шону Мерфи в четвертьфинале Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.
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