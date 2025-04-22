Врач Умнов: алкоголь, фастфуд и экономия на продуктах являются врагами печени

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о четырех основных факторах, которые являются главными врагами печени, передает «Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии