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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Политик Рогов назвал безумством слова Бауэра о подготовке НАТО к войне с Россией

Политик Рогов назвал безумством слова Бауэра о подготовке НАТО к войне с Россией

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил о том, что безумством выглядят слова начальника военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности НАТО воевать с Россией в ближайшем будущем.

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