Политик Рогов назвал безумством слова Бауэра о подготовке НАТО к войне с Россией

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил о том, что безумством выглядят слова начальника военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности НАТО воевать с Россией в ближайшем будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии