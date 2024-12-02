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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский о паузе на КПК: «Динамо» она нужна. От того, какое место мы займем, будет зависеть продолжительность нашего отдыха»

– До паузы на Кубок Первого канала три матча. Ждете этого отдыха? – Конечно, нам нужна пауза. У нас довольно плотный график и нам нужно несколько дней отдыха.

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