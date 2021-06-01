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Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа из Бурятии завоевали золото всеармейского конкурса «Специальный маршрут»

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа из Бурятии завоевали золото всеармейского конкурса «Специальный маршрут»

По итогам соревнований ракетчики из Бурятии заняли первое место на всех этапах, чем обеспечили себе уверенную победу в конкурсе.

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