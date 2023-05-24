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Праздник мечты: когда российские школьники отметят выпускной в 2023 году

Праздник мечты: когда российские школьники отметят выпускной в 2023 году

Праздник мечты: когда российские школьники отметят выпускной в 2023 году Владислав ВислВо время торжественного мероприятия «последнего звонка» выпускники исполняют разнообразные песни, которые отражают их школьные годы и вызывают воспоминания.

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