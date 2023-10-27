10 книг, которые помогут вернуть летнее настроение даже унылой осенью

После прочтения этих романов в душе остаётся приятное тепло.1. «Есть, молиться, любить», Элизабет Гилберт Автобиографическая проза, в которой американская писательница честно рассказала, как ушла из опостылевших отношений, пережила разводные тяжбы, решилась бросить всё и отправиться в путешествие длиною в год.