Расстояние до Днепропетровской области сокращается: армия России продвигается северо-западнее Новосёлки - к реке Вороная Российские войска продолжают продвижение на западе Донбасса.
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Расстояние до Днепропетровской области сокращается: армия России продвигается северо-западнее Новосёлки - к реке Вороная Российские войска продолжают продвижение на западе Донбасса.
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