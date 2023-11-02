Ради ненавистного заболевшего отчима муж и пальцем не хочет пошевелить: «Помрет – туда и дорога!», хотя помощь нужна не столько отчиму, сколько матери, которая таскает больного на себе— Своего родного отца муж не знает и не помнит, он ушел, когда Лешке еще и года не было, – рассказывает сорокалетняя Ирина.