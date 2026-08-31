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Царьград

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MetaX и Iluvatar Corex заявили о прибыли на фоне роста рынка ИИ

MetaX и Iluvatar Corex заявили о прибыли на фоне роста рынка ИИ

Китайские компании MetaX и Iluvatar Corex продемонстрировали прибыль в 2023 году благодаря растущему спросу на ИИ-чипы.

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