«Резать русню». Турчиновские подельники воспитывают ненависть в детях

Валерий Пайков. Многие паблики облетело видео из Луцка – центра Волынской области, созданное в духе украинской человеконенавистнической пропаганды и ничего, кроме омерзения, у нормального человека, а тем более христианина, вызвать не способное.
Валерий Пайков. Многие паблики облетело видео из Луцка – центра Волынской области, созданное в духе украинской человеконенавистнической пропаганды и ничего, кроме омерзения, у нормального человека, а тем более христианина, вызвать не способное.
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