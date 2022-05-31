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«Резать русню». Турчиновские подельники воспитывают ненависть в детях

«Резать русню». Турчиновские подельники воспитывают ненависть в детях

Валерий Пайков.   Многие паблики облетело видео из Луцка – центра Волынской области, созданное в духе украинской человеконенавистнической пропаганды и ничего, кроме омерзения, у нормального человека, а тем более христианина, вызвать не способное.

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