Forbes: США тайно передали Киеву самую мощную бронемашину для прорыва обороны ВС РФ

Американская сторона специально не анонсировала передачу Украине передовой техники. По некоторым данным, США скрыто поставили в Украину одну машину для разминирования Assault Breacher, предназначенную для прорыва обороны РФ.
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