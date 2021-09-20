Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона

Губернатор поручил министрам здравоохранения, образования, спорта Самарской области, а также главам муниципалитетов предпринять все необходимые меры, чтобы все заявки были поданы, и тепло пришло во все учреждения и жилые дома как можно раньше.
Губернатор поручил министрам здравоохранения, образования, спорта Самарской области, а также главам муниципалитетов предпринять все необходимые меры, чтобы все заявки были поданы, и тепло пришло во все учреждения и жилые дома как можно раньше.
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