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Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона

Губернатор поручил министрам здравоохранения, образования, спорта Самарской области, а также главам муниципалитетов предпринять все необходимые меры, чтобы все заявки были поданы, и тепло пришло во все учреждения и жилые дома как можно раньше.

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