"Осторожно, новости": в Сочи задержали местного жителя за съемку работы ПВО

В Сочи сотрудники центра «Э» и регионального управления ФСБ задержали 37-летнего местного жителя, который опубликовал в соцсетях видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
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