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В Москве спасли брошенную в чужой квартире обезьяну

В Москве спасли брошенную в чужой квартире обезьяну

Животное передали в Центр реабилитации диких животных.В Москве сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды спасли обезьяну, которую её хозяин бросил в квартире у знакомого.

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