В Челябинске поймали молодую мигрантку с поддельными документами

Полицейские утроили рейд и проверили приезжих в местах их пребывания.26-летняя уроженка ближнего зарубежья попалась по "нехорошей" статье во время облав, которые устраивают полицейские в Челябинской области.
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