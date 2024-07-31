Иран: «Ликвидация Хании – это опасная авантюра…»

Иранское информационное агентство «Нур», тесно связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявило в связи с убийством главного политического лидера ХАМАС: «Ликвидация Хании – это опасная авантюра, призванная подорвать потенциал сдерживания Ирана.
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