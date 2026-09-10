Песков: Украина бьет по мирным объектам, этим она открыла ящик Пандоры

Украинские боевики атаками по мирным объектам открыли ящик Пандоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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