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Газета.ру

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13 человек погибли в ДТП с лесовозом в Архангельской области

13 человек погибли в ДТП с лесовозом в Архангельской области

Последствия ДТП с автобусом и лесовозом в Архангельской области, 11 сентября 2026 года  © Прокуратура Архангельской области и НАО Более 10 человек погибли и восемь пострадали в результате ДТП в Архангельской области, среди них есть дети.

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