Ударили в сердце Киева за атаки на РФ: главная новость СВО 13 сентября

Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали 15 российских регионов. В Нижнекамске в результате атаки БПЛА погибли два человека, шесть мирных граждан получили ранения.
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