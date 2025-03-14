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"Реакция армянина, когда его поймали с поличным, заслуживает "Оскара"!": Туристка рассказала о схемах обмана в Армении

"Реакция армянина, когда его поймали с поличным, заслуживает "Оскара"!": Туристка рассказала о схемах обмана в Армении

Царьград Фото: Egmont Strigl/Globallookpress Туристка рассказала о схемах обмана у знаменитой армянской природной достопримечательности - озера Севан.

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