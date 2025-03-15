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Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» быстрый болид, впереди хороший сезон»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо позитивно оценил первую квалификацию 2025 года в Мельбурне. Двукратный чемпион «Формулы-1» начнет Гран-при Австралии с 12-й позиции.

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