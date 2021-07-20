Свекровь решила, что она хозяйка в доме, но невестка ловко поставила её на место

5МИНУТКАДети и семьяСвекровь решила, что она хозяйка в доме, но невестка ловко поставила её на место Меня зовут Наташа, мне 29 лет, мужа зовут Слава, ему 35 лет. Мы живем в квартире, которую мне подарили родители на 25-летие.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваНу да подруги сослуживицы хорошие желают только добра а свекровь зверь,есть множества способов чтобы утихомирить подружиться и жить счастливоVera DobryaginaСпособов утихомирить? А вести себя нормально свекровь не пробовала, чтоб эти способы не нужно было придумывать? Как с такой беспардонной мамашей можно подружиться? Женила сына, всё, там своя семья, и не надо лезть. А вот потому что эта парочка - мать с сыном - всю свою сознательную жизнь так провели - мать команды раздаёт, а сынок берёт "под козырёк", ни с кем ему мать жизни не даст, он ей самой нужен, чтоб свою власть показывать.Татьяна ХлусоваА зачем? У неё теперь есть свой сын, зачем ей ещё один сынок, великовозрастный да ещё с авторитарной мамашей впридачу? Вот уж счастье.Анна Эржибова:) есть такие мамкины сынкиМихаил_Парень оказался неготовым к браку.Михаил_"Мужчины, мужчины, мужчины Вы помните имя свое, вы помните эту песню?" -- помню, а Вы помните хоть какую-то песню о необходимости женщинам помнить имя своё? Или женщинам такая память без надобности?Татьяна ХлусоваЭто ответ по типу "сама такая", или Вы что-то конкретное имели в виду?)) Кто из героинь истории вёл себя не по-женски, и как надо было?Михаил_Предпочитаю СНАЧАЛА получить ответ на свой вопрос, а уж затем отвечать на встречные вопросы. Я же ответил на заданный вопрос и только затем сам спросил.Татьяна ХлусоваВы предпочитаете "сначала получить ответ на свой вопрос, а уж затем отвечать на встречные вопросы", но что другой человек может предпочитать то же самое, предпочитаете не помнить))) Ответ на Ваш вопрос: о том, какой должна быть женщина, говорится в той же самой песне, которую Вы процитировали, а о том, что ей следует "быть женщиной", говорится очень много где, например на сайтах МД. Но я полагаю, что ответов на мои вопросы я от Вас всё равно не получу.Михаил_Вопрос был задан не Вам. Если хотите вмешаться в чужой диалог со своими вопросами к одному из участников диалога, полагаю, сначала следует ответить на вопросы того собеседника. Теперь о Ваших ответах на мои вопросы. В песне о мужчинах очевидна негативная мужская линия: какими им следует быть и какими они бывают, о женщинах же в той песне сказано немного и позитивно. Первый мой вопрос был именно о существовании песен с негативной женской линией -- ответа на него не было. На второй вопрос Вы не ответили, а ответили на местоположения ответа на Ваш вопрос. Чтобы не было простой игры словами, просто и ясно отвечаю на Ваш первый вопрос: нет. А теперь ожидаю Ваших ответов на мои вопросы, но только простых и ясных. На другие Ваши вопросы отвечу после получения Ваших ответов.Комментировать
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