Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков: патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты для бойцов СВО

Песков: патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты для бойцов СВО

Во время встречи в храме Христа Спасителя российский лидер Владимир Путин попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить нательные кресты и иконки для военнослужащих, сражающихся за Россию в зоне спецоперации.

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