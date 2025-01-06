Песков: патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты для бойцов СВО

Во время встречи в храме Христа Спасителя российский лидер Владимир Путин попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить нательные кресты и иконки для военнослужащих, сражающихся за Россию в зоне спецоперации.
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