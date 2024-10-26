Рафинья не раз задумывался об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Рафинья признался, что думал об уходе из каталонского клуба.Нападающий «Барселоны» Рафинья признался, что думал об уходе из каталонского клуба.
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