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С мая по сентябрь проходит велогонка «Россия». Ближайший этап состоится 18 июля в Иваново

С мая по сентябрь от организаторов «Лига Героев» проходит велогонка «Россия» (18+).  Первый этап прошел в Костроме 16 июня, второй – 6 июня с Владимира до Суздаля, третий – 20 июня в Ярославле.

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