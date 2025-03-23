Врач рассказала о продукте, который может остановить разрушение суставов

Брокколи поможет сохранить суставы и снимет их воспаление, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова, 23 марта сообщает РИА Новости ее слова.
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