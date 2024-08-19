The Economist: Киев атаковал Курскую область из-за отчаяния и невозможности противостоять российской армии в Донбассе

Британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинских военных и политических кругах сообщило, что Украина решила атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление Вооружённых сил России в Донбассе.
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